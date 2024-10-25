نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 12 فلسطينيًا بغارات استهدفت منتظري المساعدات في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 12 فلسطينيًا على الأقل، الجمعة، بغارات شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية على مجموعة كانت تنتظر وصول مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة، حسب ما أعلن الدفاع المدني.

وقال المتحدث محمود بصل: "طواقم الدفاع المدني انتشلت 12 قتيلًا وعددًا من الجرحى بعد استهداف مسيرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين، ومركبة، ينتظرون وصول المساعدات شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

وأوضح بصل أن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفى الشفاء، لافتًا إلى مقتل 6 أشخاص على الاقل في ضربات أخرى، الجمعة.

ويشهد شمال قطاع غزة معارك عنيفة وعمليات قصف بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس.

وأفاد الدفاع المدني أن 770 شخصًا على الاقل قتلوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)على جباليا شمال مدينة غزة.