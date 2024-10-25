نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب عدم إبرام الزمالك لصفقات جديدة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مسؤولو نادي الزمالك عدم إبرام أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأوضح مصدر مسؤول داخل النادي، في تصريحات صحفية، أن مدرب الفريق، جوزيه جوميز، رفض فكرة ضم أي لاعب محلي، رغم وجود اتفاقات سابقة مع عدد من اللاعبين.

وأضاف المصدر أن الفريق لا يحتاج لتعزيز مركز قلب الدفاع، حيث تم رفض التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد، رغم الاتفاق معه قبل السوبر الأفريقي.

وأشار المصدر إلى أن جوميز كان يفضل ضم جناح أجنبي قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، وقد تم عرض عدة أسماء عليه، لكنه طلب مواصفات محددة ورأى أن الخيارات المتاحة حاليًا لن تضيف للفريق، مما أدى إلى القرار بغلق هذا الملف حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما أضاف المصدر أن الزمالك كان ينوي فسخ عقد البنيني سامسون أكينيولا، لكن اللاعب يُصر على الحصول على مستحقاته المتأخرة بالكامل، وهو ما تسبب في تعثر التعاقد مع أي صفقة أجنبية جديدة خلال الميركاتو الصيفي.