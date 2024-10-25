نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة الأهلي والأخدود في التقرير التالي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري السعودي.

وأسقط نادي الأخدود مضيفه الأهلي في اللقاء الذي استضافه ملعب الملك عبد الله الرياضية.

أهداف الأهلي ضد الأخدود

نجح سافيور جودوين نجم الأخدود في تسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجاء هدف التعديل بأقدام الجزائري رياض محرز في الدقيقة الثالثة والستون من عمر المباراة عن طريق تمريرة متقنة قدمها له فرانك كيسي.

ودخل الأهلي مباراته أمام الأخدود في الدوري السعودي بالتشكيل التالي:-