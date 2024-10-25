نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من "فيفا" يصل القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الإعلامي محمد الليثي عن وصول وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، استعدادًا لمتابعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

وأشار الليثي في برنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس إلى أن الوفد سيطلع على جميع التفاصيل المتعلقة بالمباراة، وسيكون خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، مرافقًا لهم بشكل كامل.

ستُقام المباراة بين الأهلي وفريق العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد القاهرة، بحضور 53 ألف مشجع، فيما سيتلقى فريق العين 2500 تذكرة.

يُذكر أن الأهلي قد توج مؤخرًا بلقب السوبر المصري، بينما حقق فريق العين تعادلًا في آخر مباراة له في الدوري الإماراتي ضد دبا الحصن، بنتيجة 1-1.