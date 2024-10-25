أحمد جودة - القاهرة - المرج يواجه سبورتنج كاسل في افتتاح القسم الثالث

تفتتح اليوم السبت، مباريات القسم الثالث لموسم 2024-2025 للمجموعة السادسة، حيث يفتتح المرج بقيادة محمد شعراوي مشواره بالدوري بمواجهة سبورتنج كاسل الذي يقوده أحمد ممدوح (توتا).

حيث يأمل أبناء شعراوي في بداية قوية بالدوري وتحقيق حلم الصعود للقسم الثاني.

و استعد المرج بشكل جيد ودعم الفريق بالعديد من الصفقات ابرزها محمود عوكشة هداف البلاستيك والتأمين واورانج ومحمد طارق أبو العز مدافع ظهير أيسر الجيش والحرس ومحمد توتا نجم وسط مكادي وأحمد عبد الظاهر مهاجم قليوب ومحمد خلف ظهير أيسر شبين القناطر وحسن رجب مدافع سيراميكا وحسين احمد ظهير ايمن بهتيم ومحمد يحيي ومحمد عبد الله مدافع التأمين ومحمد رمضان حارس ألماظة.

أما عن باقي المواجهات، فجاءت كالأتي:

رع - القومى

هليوبوليس - ليفيلز

القناطر الخيرية - الطيران

بهتيم - إسكو

بطا - قليوب

المطرية - مدينة نصر

طوخ - قها

النصر للتصدير (باى)