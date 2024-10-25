نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختراق هواتف ترامب ونائبه قبل الانتخابات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، نقلًا عن أشخاص مطلعين، أن متسللين صينيين اخترقوا شبكة "فيرايزون"، واستهدفوا هواتف يستخدمها الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، والمرشح لمنصب نائب الرئيس جيه.دي فانس.

وأوضحت الصحيفة أن المحققين يعملون على تحديد ما إذا كان المتسللون قد تمكنوا خلال المحاولة من جمع معلومات.

وأضافت أن حملة المرشح الرئاسي علمت هذا الأسبوع أن ترامب وفانس كانا من بين عدد من الأشخاص خارج الحكومة وداخلها جرى استهداف أرقام هواتفهم، عبر اختراق شبكة فيرايزون.

وسبق أن تعرضت حملة ترامب للاستهداف هذا العام. ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لثلاثة أعضاء من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل الإلكتروني، ومحاولة التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها الخامس من نوفمبر المقبل.