نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام أوكراني: سماع دوي سلسلة انفجارات في كييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الجمعة، بسماع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة كييف وسط إطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية.

وقالت وكالة "RBC-أوكرانيا" في قناتها على تلغرام: "هناك انفجارات في كييف، والدفاعات الجوية تعمل".

ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، "انطلق إنذار بالغارة الجوية في مدينة كييف ومقاطعة كييف".

الجدير ذكره أن القوات المسلحة الروسية بدأت في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي حسب السلطات الروسية، خططت له أجهزة المخابرات الأوكرانية.

ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.

