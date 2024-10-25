وزير الزراعة يبحث مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة جان بيير مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

ناقش وزير الزراعة ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي المشروعات المشتركة والتي يتم تنفيذها في الوقت الراهن مع وزارة الزراعة من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة في مجالات تغير المناخ تعزيز المرونة المناخية والممولة من الجهات الدولية المانحة منها الجانب الألماني والسفارة الهولندية وغيرها، ومشروع دعم صغار المزارعين من خلال مبادرة البنك المركزي المصري المصري وطلب وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع.

كما ناقش وزير الزراعة تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونشر المعرفة لمحافظة الأقصر وسبل تطويره، ووجه وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من إجراءات تجديد الاتفاقية وسرعة الانتهاء من تجهيز المركز حتى يؤدي الدور الذي أنشىء من أجله بكفاءة عالية.

كما تم عرض آلية عمل البرنامج والخطة الاستراتيجية القطرية في مصر وناقش وزير الزراعة المشروعات المستقبلية والمتمثلة في مشروع الاتحاد الأوروبي والذي سوف يتم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي والذي سيتم تنفيذه بالاشتراك مع وزارة الزراعة من خلال تحسين معيشة نحو 120 قرية في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا ضمن مشروع حياة كريمة كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

حضر الاجتماع سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة وعلى حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، ومن برنامج الأغذية العالمي أماني جمال مدير البرامج والسياسات، وميار الخشن رئيس قطاع الاستراتيجية والتمويل المبتكر، ونجلاء عاطف مسؤولة العلاقات بالبرنامج.