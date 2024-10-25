نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فحص طبي لرباعي الأهلي يحدد موقفهم من مواجهة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيخضع أربعة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحوصات طبية غدًا السبت لتحديد جاهزيتهم لمواجهة فريق العين الإماراتي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة الدولي.

فحص طبي لرباعي الأهلي

وبحسب ما أفاد به مصدر من داخل الأهلي، فإن اللاعبين رامي ربيعة، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل "كوكا"، يوسف أيمن، سيتعرضون لكشف طبي شامل بإشراف الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق.

يعاني رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا من إصابات عضلية، بينما تعرض طاهر محمد طاهر لإصابة في الكاحل. من جانبه، سيجري يوسف أيمن فحوصات إضافية بعد تعرضه لحالة دوار ناتجة عن ارتجاج خفيف إثر تصادم مع أحد لاعبي الزمالك خلال مباراة السوبر المصري.

يُذكر أن النادي الأهلي توج ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، والسابعة على حساب غريمه نادي الزمالك، بعد الفوز بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتينتال

يستعد الأهلي لاستضافة فريق العين الإماراتي ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس إنتركونتينتال، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة الدولي.