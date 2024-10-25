نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا يتحدث عن شجاره مع فينيسيوس في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرازيلي رافينيا دياز لاعب برشلونة، عن مواجهة مواطنه فينيسيوس جونيور مهام ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب.

رافينيا: أنا وفينيسيوس نتشاجر كثيرًا داخل الملعب

قال رافينيا في تصريحاته: "أنا وفينيسيوس داخل الملعب كثيرًا ما نتشاجر، لكن هذا أمر طبيعي، لأنه هو يلعب من أجل فريقه".

وتابع: "أنا من أجل فريقي، لذا من الطبيعي أن تحدث المشاحنات. لكن خارج الملعب نحن نتحدث ونمزح".

ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في كلاسيكو جديد يجمع بينهما لحساب الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني، مساء غدٍ السبت.