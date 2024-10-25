نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ماركا تكشف تشكيل ريال مدريد في مواجهة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على تشكيل فريقه الأساسي في مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد برشلونة بمسابقة الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في كلاسيكو جديد يجمع بينهما لحساب الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني، مساء غدٍ السبت.

تشكيل ريال مدريد في مباراة برشلونة

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن أنشيلوتي سيدخل مباراة برشلونة بتشكيل أساسي مكون من: