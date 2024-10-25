نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام تحسم الجدل حول 4 حالات تحكيمية في نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم مصدر مسؤول من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول أربع حالات تحكيمية في نهائي كأس السوبر المصري، الذي انتهى بتتويج الأهلي بركلات الترجيح بعد مواجهته مع الزمالك.

وفي تصريحات صحفية، أكد المصدر أن إحدى الحالات الهامة كانت الهدف الملغي لصالح الزمالك، حيث كان القرار صحيحًا بسبب وجود تداخل في اللقطة. وأوضح أن الحكم كان يجب أن يعود لمراجعة الفيديو لتقييم الكرة بشكل أفضل.

كما أشار المصدر إلى حالة ناصر ماهر، لاعب الزمالك، داخل منطقة جزاء الأهلي، مؤكدًا أنها لم تتضمن أي خطأ، وأن التلاحم كان طبيعيًا في سياق اللعب.

أما بالنسبة للبطاقة الصفراء المحتملة لأكرم توفيق، لاعب الأهلي، قال المصدر إن القرار يعتمد على تقدير الحكم، ولم يكن هناك تدخل واضح يستحق الطرد.

وفيما يخص الحالة الأخيرة، أضاف المصدر أن تدخل عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، على أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء كان طبيعيًا، ولا يستدعي اتخاذ أي إجراء تحكيمي.