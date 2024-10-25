مواجهات نارية لتلا ونبروة وبني عبيد وكفر الشيخ بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات نارية لدكرنس وتلا ونبروة وبني عبيد وكفر الشيخ بالقسم الثاني

تنطلق في الثالثة والنصف من عصر السبت منافسات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة ( أ ) حيث تقام 5 مباريات قوية ومرتقبة.

1- مركز شباب تلا مع دمياط



يشهد ملعب ميت خاقان مباراة في منتهى القوة والاثاره بين فريق مركز شباب تلا صاحب المركز الثامن بقيادة توفيق صقر برصيد 3 نقاط مع فريق دمياط صاحب المركز التاسع بقيادة محمد النحاس برصيد نقطتين.



وشهدت الجولة الماضية تعادل تلا مع مالية كفر الزيات وخسر دمياط من فريق كفر الشيخ بهدفين دون رد.

2- كفر الشيخ مع بيلا



يستضيف استاد كفر الشيخ لقاء صعب بين ديربي كفر الشيخ بين فريق كفر الشيخ وصيف المجموعة بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق مع فريق بيلا صاحب المركز الثالث بقيادة ابراهيم الشهيدي .

ويدخل الفريقين اللقاء ورصيد كل منهما 6 نقاط حيث شهدت الجولة الماضية فوز فريق كفر الشيخ علي فريق دمياط بهدفين دون رد، بينما فاز بيلا على فريق دكرنس بهدف في الوقت القاتل.



3- بني عبيد مع ميجا سبورت



على ملعب هرماس رضوان ببني عبيد يواجه فريق بني عبيد صاحب المركز السادس بقيادة عادل صديق برصيد 4 نقاط فريق ميجا سبورت صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد نقطتين.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق ميجا سبورت مع اتحاد نبروه كما تعادل فريق

بني عبيد مع فريق بايونيرز.

4- مركز شباب القزازين مع بايونيرز



يستقبل ملعب سمير موسى بنادي الزرقا فريق شباب القزازين صاحب المركز الخامس بقيادة سامح العربي مع نظيره فريق بايونيرز بقيادة أحمد عبد الظاهر ويدخل الفريقان اللقاء متساوين في عدد النقاط ولكل منهما 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز القزازين على الصيد بالمحلة بهدفين دون رد، بينما تعادل فريق بايونيرز مع بني عبيد سلبيًا.



5- اتحاد نبروه مع مالية كفر الزيات

على ملعب نبروه يلتقي فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عبد الله برصيد نقطتين مع فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الرابع بقيادة عبد الله الناصر محمد برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل المالية مع تلا ونبروة مع ميجا سبورت.



وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء دكرنس مع الصيد بالمحلة على ملعب بني عبيد.

حيث يلتقي فريق دكرنس صاحب التاسع بقيادة نبيل محمود برصيد نقطتين مع فريق صيد المحله متصدر المجموعة بقيادة عبد الرحمن فهمي برصيد 6 نقاط.