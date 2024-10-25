نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اشتباكات عنيفة تدور بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في عيترون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT مساء اليوم الجمعة، أن مقاتلي "حزب الله" اللبناني يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة عيترون جنوب لبنان.

وخلال الساعات الماضية، بث "حزب الله" مساء اليوم الجمعة، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية شركة "تاعس" شمال تل أبيب.

ويوم الأربعاء الماضي، قال "حزب الله" في بيان إنه "في الساعة 21:15 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصفت ‏المقاومة الإسلامية شركة ‏تاعس للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية وأصابت أهدافها بدقة".