نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مستدلًا بتشيلسي".. أرسين فينجر يدافع عن مانشستر سيتي في قضية اللعب المالي النظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع أرسين فينجر، المدرب السابق لنادي أرسنال، عن مانشستر سيتي في ظل المشكلات القانونية التي يواجهها مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. يتعرض مانشستر سيتي لعدد هائل من التهم، حيث بلغ عددها 115 تهمة تتعلق بانتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف خلال الفترة من عام 2009 إلى 2018.

في وقت سابق من هذا الشهر، حقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا في قضية منفصلة لا علاقة لها بالتهم الموجهة له، حيث قضت لجنة من القضاة المتقاعدين بأن بعض جوانب قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز تتعارض مع قانون المنافسة.

محاكمة التهم الـ115

من المتوقع أن تستمر المحاكمة المتعلقة بالتهم الـ115 عدة أشهر، ويعتبر فينجر أن الوضع الحالي قد تجاوز الحدود المعقولة. وفي تصريحاته لشبكة "بي إن سبورتس"، قال فينجر: "أشعر أنه يجب إعادة النظر في قواعد اللعب المالي النظيف الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن الأندية الآن تواجه منافسة من الدوريات الأخرى التي قامت بتعديل قواعدها".

وجهة نظر فينجر عن الاتهامات

وأضاف فينجر: "لا يُعقل أن يتم توجيه 115 تهمة إلى نادٍ مثل مانشستر سيتي في موسم كرة قدم واحد. من الصعب تصديق ذلك، خاصة وأن الدوري الإنجليزي الممتاز قد خسر بالفعل أول قضية ضد مانشستر سيتي". وأكد أنه لا يعرف التفاصيل الداخلية للنادي وبالتالي لا يمكنه الحكم عليهم.

كما تابع فينجر بالقول: "يجب تعديل قواعد اللعب المالي النظيف وجعلها أكثر وضوحًا وبساطة. عندما استحوذ ملاك مانشستر سيتي على النادي، لم يكن هناك أي قواعد تحكم اللعب المالي النظيف، ولا أيضًا في حالة تشيلسي".

وأردف: "لقد قام تشيلسي بضم لاعبين من أرسنال، وحقق النادي ما أراد لأنه لم تكن هناك أي قيود أو قواعد تحكم اللعب المالي النظيف في تلك الفترة".