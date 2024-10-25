نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم برشلونة: يامال أفضل من فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرى الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم برشلونة السابق، أن الشاب لامين يامال يتفوق على البرازيلي فينيسيوس جونيور في الوقت الحالي.

وكشف "كون" في لقاء مع "موندو ديوبرتيفو": اعتاد برشلونة على إظهار المواهب، يعلم المدرب الجديد هذا الأمر، هو يمتاز في تطوير المواهب بالنظر إلى ما يقدمه لامين يامال.

وأضاف: يامال يفاجئنا دائما، يقوم بأشياء وكأنه ابن 26 أو 28 عاما، وبالمقارنة مع فينيسيوس فهو يتفوق عليه في أسلوب اللعب وفي الموهبة حتى وإن كان الآخر يتفوق في عدد البطولات التي حققها.

وواصل أغويرو: فينيسيوس من أفضل 3 لاعبين في العالم بسبب عمره وموهبته لكني أفضل يامال.

وخاض يامال 13 مباراة في الموسم الحالي بجميع المسابقات سجل فيها 5 أهداف وصنع 7 فيما لعب فينيسيوس 14 مواجهة شهدت تسجيل 8 أهداف وصناعة 7.