مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل نادي مانشستر يونايتد، في منافسة مع ريال مدريد على ضم صفقة قوية من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

مانشستر يونايتد يرغب في ضم ديفيز

أبدى نادي مانشستر يونايتد، اهتمامه بالتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ الذي يعد ضمن اهتمامات بايرن ميونخ.

ووفقًا لما أورده الصحفي الألماني فلوريان بليتنبيرج التابع لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن اهتمام مانشستر يونايتد بضم ألفونسو ديفيز أصبح ملموسًا بشكل متزايد.

وأشار فلوريان إلى إن مانشستر يونايتد قد أجرى اتصالات غير رسمية لمعرفة موقف اللاعب الكندي من الانضمام لصفوف الشياطين الحمر.

وينتهي عقد ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري، ويعد اللاعب محط أنظار ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد في الوقت الحالي.