"البطولة الخامسة" إمام عاشور يعلق على التتويج ببطولة السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - علق إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول للنادي الأهلي على التتويج بلقب السوبر وذلك أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهم أمس.

وكتب عاشور في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "البطولة الخامسة مع الأهلي في سنة وشهرين وللحديث بقية، مبروك للأهلي وجمهوره العظيم ومجلس ادارته ولاعيبته الرجالة اللي الواحد منهم بـ 100".



بطولات إمام عاشور مع الأهلي

وتوج اللاعب منذ قدومه للنادي الأهلي بلقب الدوري المصري - كأس مصر - السوبر المصري مرتين - ودوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التتويج وصل النادي الأهلي للبطولة المحلية رقم 15 في تاريخه، كما توج المارد الأحمر باللقب الرابع على التوالي منهم 3 ألقاب أمام الزمالك ولقب أمام مودرن سبورت