نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي الأخدود اليوم في الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والأخدود اليوم عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي أمام الأخدود في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ريان حامد، روجر إيبانز، فهد الحمد، سعيد بالعبيد.

الوسط: فرانك كيسيه، علي الاسمري، رياض محرز.

الهجوم: فيرمينو، جابري فيجا، إيفان توني.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الأخدود بالمركز السابع عشر، ولديه 4 نقاط.