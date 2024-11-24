انت الأن تتابع خبر للتفتيح الفوري.. اصنعي بنفسك كريم النشا والقرنفل للتبيض والتخلص من تصبغات الوجه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النشا والقرنفل للتخلص من التصبغات والبقع الداكنة بالبشرة، جميع الفتيات تحلم بأن تكون بشرتها صافية ومشرقة دائماً، خاصة الفتيات المقبلات على الزواج فهم يرغبون أن يكونوا متألقين ومتميزين في كافة الأوقات، لذلك يزداد البحث عن وصفات طبيعية من أجل التخلص من الاسمرار الذي يوجد بالبشرة ويعيد لها جمالها ونضارتها من جديد، وبهذا الصدد تجد أن النشا من أهم المكونات اللي تدخل في الكثير من الوصفات التجميل، ومن جانب آخر تجد القرنفل لها فوائد مدهشة للبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك النشا والقرنفل للتفتيح.

النشا والقرنفل للتخلص من التصبغات

وصفة النشا والقرنفل من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الموجودة بها، بالإضافة إلى أن النشا لها فوائد كبيرة في شد تجاعيد الوجه والتخلص من الخطوط الرفيعة، فيعمل القرنفل على تحضير العديد من الوصفات منها تفتيح البشرة وجعلها ذو نضارة، بالإضافة إلى أنه يدخل ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بصبغ الشعر والحواجب.

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من القرنفل الناعم.

معلقين صغيرتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل .

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير وصفة النشا والقرنفل للبشرة

تتمثل طريقة تحضير وصفة النشا والقرنفل للتفتيح من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به كلاً من النشا والقرنفل المطحون مع معلقة الزبادي والعسل وعصير الليمون.

نستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي.

يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر للتخلص من الأتربة التي توجد بالوجه والدهون المتراكمة.

نضع هذا الخليط على البشرة مع مراعاة توزيعه جيداً.

يترك على البشرة لمدة ربع ساعة أو أكثر.

نقوم بفرك الخليط الذي يوجد على البشرة، ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً حتى تصلي إلى النتيجة المطلوبة.

فوائد النشا والقرنفل للبشرة

تعمل النشا على شد تجاعيد البشرة الموجودة حول العين والفم.

تساعد في تفتيح البشرة بشكل كبير والتخلص من تصبغات الوجه.

تخلصك من الرؤوس السوداء والحبوب الموجودة في البشرة.

كما يعمل القرنفل على صبغ الشعر والحواجب باللون البني الفاتح.

يعمل أيضاً على تبيض البشرة ومنحها النضارة المطلوبة.