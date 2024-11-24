جنازة مؤثرة ومأساوية للملحن محمد رحيم وسط صراخ زوجته واتهامات لأشقائه

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:01 مساءً - شهدت جنازة الملحن المصري الراحل محمد رحيم، التي أقيمت بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، أحداثًا مؤثرة ومأساوية، حيث دخل العديد من نجوم الفن في نوبة بكاء حادة، وانهارت زوجته أنوسة كوتة، واتهمت أشقاء زوجها بالتسبب في وفاته.

حضور فني واسع:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تشييع جثمان الراحل، منهم محمد منير، مصطفى قمر، حميد الشاعري، أحمد زاهر، حسام حسني، جنات، لؤي، محمد سراج ورنا سماحة، مما يؤكد مكانة الراحل في قلوب زملائه في الوسط الفني.

مشاهد مؤثرة:

دخلت العديد من الفنانات في نوبة بكاء حادة، مثل تامر حسني، ومي فاروق، وجنات، والمخرج محمد جمال العدل، معبرة عن حزنها الشديد على رحيل الملحن الكبير.

صراع مؤلم:

شهدت لحظات دفن الراحل شجارًا حادًا بين زوجته أنوسة كوتة وأشقائه، حيث حاولوا منعها من مرافقة جثمان زوجها إلى مثواه الأخير. واتهمت أنوسة أشقاء زوجها بالتسبب في وفاته، مما زاد من حدة الموقف.

تفاصيل مثيرة:

سبب الوفاة: لم يتم الكشف عن السبب الرسمي لوفاة الملحن محمد رحيم حتى الآن، إلا أن الشكوك تحوم حول وجود خلل ما.

الوضع الصحي: انتشرت شائعات قبل الوفاة حول تدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير، إلا أنه حضر الجنازة.

التحقيقات: تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات وفاة الملحن، خاصة بعد الاتهامات التي وجهتها زوجته لأشقائه.

تأثير الوفاة:

أثارت وفاة الملحن محمد رحيم حزنًا واسعًا في الوسط الفني، وتعتبر خسارة كبيرة للموسيقى المصرية.