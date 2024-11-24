خطوات بسيطة لتبدأي يومك بصحة ونشاط.. جربيها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:01 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يولي خبراء التغذية أهمية كبيرة لوجبة الإفطار ودورها الأساسي في تحسين الصحة العامة، مؤكدين أن تأثيرها يمتد إلى بقية اليوم. كما يشيرون إلى ضرورة التركيز على نوعية الأطعمة التي يتم تناولها في بداية اليوم لضمان تأثير صحي إيجابي.

وفقاً للخبراء، يمكن أن تكون بعض العادات الصحية الصباحية المفتاح لبداية يوم مليء بالنشاط، حيث تعزز هذه العادات من الأداء الجسدي والذهني طوال اليوم.

وفي هذا السياق، يشارك البروفيسور إنغو فروبوزه، المتخصص في التغذية من جامعة الرياضة الألمانية في كولونيا، رؤيته حول كيفية بدء اليوم بنشاط وحيوية. أكد فروبوزه على أن “وجبة الإفطار يجب أن تكون متوازنة وتمنح الجسم طاقة كافية للبداية النشيطة”.

وأشار البروفيسور إلى أن الإفطار المثالي يجب أن يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات، والدهون الصحية، والبروتينات. وقال: “يجب أن يوفر الإفطار للجسم الطاقة اللازمة ويعزز الإحساس بالشبع”.

كما شدد على ضرورة شرب كوب كبير من الماء فور الاستيقاظ، قبل تناول أي مشروبات أخرى مثل الشاي أو القهوة، لتعويض السوائل التي فقدها الجسم أثناء النوم.

وفيما يتعلق بوجبة الإفطار المثالية، قدم فروبوزه ثلاث نصائح لتحضير إفطار صحي:

-الشوفان: خيار مثالي لمحبي الحبوب الكاملة، حيث يوفر طاقة مستدامة طوال اليوم.

-خبز كامل الحبوب مع البيض المخفوق والطماطم: مزيج غني بالبروتينات والألياف.

-وجبة متكاملة تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات: لضمان توازن غذائي مثالي.

باتباع هذه النصائح، يمكن لكل شخص أن يبدأ يومه بشكل صحي ومليء بالطاقة.