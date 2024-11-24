آخر تطورات إصابة رونالد أراوخو ولامين يامال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:01 مساءً - تلقى هانزي فليك، مدرب برشلونة، نبأ ساراً، في تدريبات فريقه، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة ستاد بريست، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما ذكرته تقارير صحفية، شارك المدافع، رونالد أراوخو، في التدريبات الجماعية، بشكل جزئي، مما يجعله يقترب من العودة للتواجد في قائمة فريقه.

وكان أراوخو تعرض لإصابة في أوتار الركبة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، الأوروجواي، في بطولة كوبا أمريكا، التي أقيمت في الولايات المتحدة، الصيف الماضي.

أما بالنسبة للإسباني، لامين يامال، أفادت التقارير أن اللاعب غادر تدريبات، اليوم، لأنه لا يزال يشعر بالألم، نتيجة إصابته بالكاحل، مما يعني غيابه عن مواجهة بريست.

وغاب لامين عن مواجهة ريال سوسيداد والتي خسرها البارسا بهدف نظيف، كما غاب عن مواجهة سيلتا فيجو (التعادل 2-2)، أمس السبت.