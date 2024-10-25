نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على صفقة الفيراري وأفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في السطور التالية:

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم بايرن ميونخ

يدخل نادي مانشستر يونايتد، في منافسة مع ريال مدريد على ضم صفقة قوية من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

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بعد فشله.. ليفربول يندم ويفكر في إعارة لاعبه الجديد

يفكر مسؤولو نادي ليفربول، في إعارة أحد لاعبي الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل 2025.

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مدافع برشلونة يعترف بصعوبة إيقاف خطورة فينيسيوس بالكلاسيكو

أشار الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة، إلى صعوبة إيقاف خطورة البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو المرتقب بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في كلاسيكو جديد يجمع بينهما لحساب الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني، مساء غدٍ السبت.

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أفشة يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، مسجلًا بذلك إنجازه الشخصي بالبطولة رقم 17 له مع الفريق الأحمر.

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أنشيلوتي يصف لامين يامال بـ "المذهل" ويؤكد جاهزية نجم الفريق

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بالإسباني لامين يامال جناح برشلونة، واصفا إياه بأنه لاعب مذهل وأحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي.

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شاهد لفتة رائعة من عواد تجاه جماهير الأهلي في نهائي السوبر

شهدت مباراة نهائي كأس السوبر المصري، أمس الخميس، لفتة رائعة من محمد عواد حارس مرمى الزمالك تجاه جماهير الأهلي التي كانت حاضرة في مدرجات ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.