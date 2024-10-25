الريال وبرشلونة في مواجهة تاريخية غداً

الريال وبرشلونة في مواجهة تاريخية غداًيستضيف فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة غدا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة الكلاسيكو بالجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة، قمة جدول الترتيب برصيد (27) نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، حيث سيشهد اللقاء تنافسا قويا بين العملاقين من أجل صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويدخل ريال مدريد، "صاحب الأرض"، مباراة الكلاسيكو، بمعنويات مرتفعة، بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين إلى فوز بنتيجة (5 - 2)، الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، شعار التحدي من أجل تحقيق الفوز الرابع على التوالي على برشلونة في جميع المسابقات الرسمية، حيث تغلب الريال على برشلونة في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي بنتيجة (2 - 1)، ثم فاز على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة (4 - 1)، قبل أن يكرر تفوقه خلال الفوز بمباراة الدور الثاني بالدوري الإسباني بنتيجة (3 - 2).

ويغيب عن المشاركة مع ريال مدريد، حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أصيب في ساقه اليسرى، خلال مباراة بروسيا دورتموند، بجانب رودريغو المصاب أيضا، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته، لينضم هو الآخر مع الحارس تيبو كورتوا، لقائمة الغائبين عن مباراة الكلاسيكو التي تضم أيضا داني كارفاخال وديفيد ألابا، لكن الفريق، سيعول على الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيخوض أول مباراة كلاسيكو له مع الريال، منذ انتقاله إليه الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وفي المقابل، يسعى برشلونة إلى مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة هذا الموسم تحت قيادة مدربه هانزي فليك، الذي استطاع أن يقود الفريق لتحقيق (11) انتصارا والخسارة في مباراتين فقط بالدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو منتشيا بالفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (4 - 1) أمس الأول /الأربعاء/ في دوري أبطال أوروبا، وتغلبه على أشبيلية بنتيجة (5 – 1)، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وسيعتمد برشلونة، على تألق جميع لاعبيه في الدوري هذا الموسم، حيث سيعول على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المتألق مع الفريق محليا وقاريا، والذي سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين، بالإضافة لعودة لاعب خط الوسط جافي، والنجم الصاعد لامين يامال.

وسيفتقد برشلونة، جهود حارسه مارك أندريه تير شتيجن، الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أندريس كريستينسين ورونالد أراوخو.

وفي باقي مباريات الجولة التي تلعب غدا، يلتقي بلد الوليد مع فياريال، ولاس بالماس مع جيرونا، ورايو فاييكانو مع ديوبرتيفو ألافيس.

وتستكمل مباريات هذه الجولة بعد غد الأحد، بلقاء ليجانيس مع سلتا فيجو، وخيتافي مع فالنسيا، وريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد مع أوساسونا، وتختم مباريات الجولة يوم الإثنين بمواجهة ريال مايوركا مع أتلتيك بيلباو.