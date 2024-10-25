28 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس
استشهد 28 فلسطينياً وأصيب العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدف أحياء سكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي بانتشال 28 شهيدًا من تحت ركام عدة منازل تعرضت لقصف مدفعي وجوي إسرائيلي، في حي المنارة ومعن والمواصي بمدينة خان يونس، ترافق ذلك مع توغل دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة، وسط عمليات تدمير واسعة، وإجبار آلاف العائلات على النزوح من منازلهم.
وكان جيش الاحتلال قد انسحب فجرًا من مدينة خان يونس بعد توغله جنوب شرق المدينة تحت غطاء جوي وقصف مدفعي عنيف مخلفًا عدد من الشهداء والمصابين ودمارًا كبيرًا.
وفي مدينة رفح كثفت قوات الاحتلال من قصفها للمناطق الشرقية للمدينة، ودمرت مربعات سكنية كاملة.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
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