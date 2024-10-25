انت الأن تتابع خبر وصفة سحرية محدش هيقولك عليها.. ضعي 5 حبات من الفلفل الأسود مع الشاي الأخضر وشوف المعجزة اللي هيحصل.. فكرة بمليون جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة والوزن الزائد في معرفة بعض من الوصفات السهلة والسريعة، التي تساعدهم في حرق الدهون والتخلص من «الكرش» نهائيا، حتى يحصلوا على جسم مثالي بلا أمراض، حيث تسبب السمنة أمراضا خطيرة وفي هذا الصدد قدم الدكتور محمود العفيفي أخصائي السمنة والنحافة، وصفة سحرية يمكنها أن تساعد في رفع معدل الحرق والتخلص من الكرش عن طريق مشروب يمكن تناوله بعد الأكل.

وصفة سحرية لرفع معدل الحرق والتخلص من الكرش

تعتمد الوصفة التي قدمها أخصائي السمنة والنحافة والتي يمكنها رفع معدل الحرق والتخلص من الكرش على استخدام مكونين أساسيين وهما الشاي الأخضر مضاف إليه رشة من الفلفل الأسود بمقدار لا يتعدى ال5 حبات فقط.

مواعيد تناول مشروب الشاي الأخضر مع الفلفل الأسود