انت الأن تتابع خبر وصفة طبيعية رائعة لتطويل الشعر وزيادة كثافته بكفاءة عالية خلال أيام فقط .. جربيها ومش هتندمي !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واحدة من أكثر الأشياء التي تستحوذ على اهتمام الكثير من الأشخاص تحديدا النساء هي القراءة في كل الأخبار التي لها علاقة بالتجميل أو الوصفات التي يتم تحضيرها من اجل العناية بجزء معين من الجسم ، وهو أمر لابد منه من أجل معرفة الفوائد التي تكمن في بعض المكونات والعناصر الطبيعية والتي يتم الاستفادة منها خاصة في حال كان الأمر يتعلق بالشعر تلك المنطقة الحساسة التي لا يمكن أن يتم التفاوض حولها من جانب المرأة فالرغبة هي الحصول على شعر حريري طويل خالي من العيوب دائما وابدا

مكونات عمل وصفة إطالة الشعر

6 معالق من الكركدية.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير