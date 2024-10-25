العالم اليوم - حزب الله يطلق وابلا من الصواريخ على 3 أهداف إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، استهداف 3 أهداف إسرائيلية بالصواريخ شملت مستوطنة المنارة وموقع حبوشيت وقاعدة الكرمل.

وذكر حزب الله في بيان إنه "استهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله عن مهاجمة "موقع حبوشيت بِصلية صاروخية".

وأفاد حزب الله اللبناني، الجمعة، باستهداف قاعدة الكرمل الإسرائيلية جنوب حيفا برشقة صاروخية نوعية.

كما أكد حزب الله في بيان أنه قصف قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) صباح اليوم برشقة صاروخية نوعية.‏

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، أن 4 من أفراده قتلوا في معارك بجنوب لبنان، حيث تخوض وحداته منذ أسابيع مواجهات برية ضد حزب الله.