الإمارات: إُرسال إمدادات غذائية عاجلة للمتضررين من الحرائق في بوليفيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن إرسال إمدادات غذائية عاجلة إلى دولة بوليفيا متعددة القوميات، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية جراء الحرائق التي شهدتها بوليفيا، وأحدثت أضرارًا جسيمة.

وتقدمت سيليندا سوسا، وزيرة العلاقات الخارجية في بوليفيا باسم الرئيس لويس آرسي كاتاكورا، رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، بجزيل الشكر والامتنان للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة على هذه المبادرة، والتي تأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة.

وقالت سوسا التي شاركت في توزيع المساعدات على المتضررين: "المساعدات الإنسانية ليس لها حدود، حيث تلقينا اليوم إمدادات غذائية من دولة الإمارات لصالح الأسر المتضررة من الحرائق".

وأكد إبراهيم العلوي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو على أن هذه المبادرة تعكس نهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والاهتمام البالغ لقيادة دولة الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالاستجابة العاجلة لهذه الظروف الإنسانية الصعبة، كما تعكس الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات والمبادئ الإنسانية السامية الداعية إلى التكافل والتآزر والتضامن.