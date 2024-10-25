نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "الفستان الأبيض" ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقع الاختيار على الفيلم المصري "الفستان الأبيض" ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي سيعقد من 6 إلى 14 ديسمبر، وذلك بعد أن يحظى بعرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي يوم 30 أكتوبر، قبل أن يُعرض في دور السينما المصرية بداية من يوم 20 نوفمبر.

صُمم برنامج "اختيارات عالمية" بهدف تعزيز التنوع الثقافي من خلال عرض أفلام حائزة على جوائز من مناطق وخلفيات مختلفة.

وتسعى مجموعة الأفلام المختارة إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الجماهير من خلال اللغة العالمية للسينما. كما تحتفل بصُنَّاع الأفلام الناشئين ووجهات النظر الفريدة، إضافة لكونها تلفت الانتباه لتقنيات السرد المبتكرة والقصص الجديدة، وتشجع على استكشاف الموضوعات والأصوات غير الممثلة على نحو كافٍ في السينما.

تدور أحداث الفيلم، من تأليف وإخراج جيلان عوف، حول "وردة"، عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة من الحفل، مما يدفعها للبحث عن فستان بديل برفقة صديقتها في شوارع القاهرة. تعكس القصة رحلة عميقة لاكتشاف الذات وعلاقتها بالمدينة.

وفيلم “ الفستان الأبيض” هو أول إنتاج مشترك بين شركتي فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وذا بلانيت ستوديو للمنتج طارق نصر، من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال و سلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال. يضم فريق العمل للفيلم "أحمد عبد الله السيد" كمنتج إبداعي، و"عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".