نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الأهلي.. العين يتعادل مع دبا الحصن في الدوري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق العين الإماراتي مع دبا الحصن في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الإماراتي، وذلك قبل مواجهة الأهلي المصري في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

العين يتعادل مع دبا الحصن في الدوري الإماراتي

انتهت المباراة التي أُقيمت على ملعب طحنون بن محمد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي بنتيجة 1-1، حيث تقدم دبا الحصن بهدف سجله أسامة الحدادي من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ثم نجح لابا كودجو في تسجيل هدف التعادل للعين في الدقيقة 93 من الوقت القاتل.

بهذا التعادل، رفع العين رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما حصل دبا الحصن على أول نقطة له، ليحتل المركز الثالث عشر.

أما مباراة الأهلي والعين ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال، فستقام يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأتي هذا اللقاء بعد أن تمكن الأهلي من تحقيق لقب كأس السوبر المصري بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح في المباراة النهائية.