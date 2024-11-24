وزير العمل يختتم جولته في العاشر من رمضان بزيارة مصنعي الأمل الشريف وحكيم مصر باكو للبلاستيك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 03:37 مساءً - اختتم وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، جولته في مدينة العاشر من رمضان، تفقد خلالها مصنعي الأمل الشريف للبلاستيك، وحكيم مصر باكو للبلاستيك، والذي يعمل فيهما ما يقرب من 4000 عامل.

رافق الوزير خلال الجولة، المهندس حازم الاشموني، محافظ الشرقية، والمهندس محمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل، ومحمد حكيم، رئيس مجلس إدارة شركة حكيم بلاست، بحضور ممثلين عن أصحاب أعمال، ورئيس اتحاد العمالي المحلي بالمحافظة أشرف الدوكار.

وأكد الوزير حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات والتحديات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، والأمان الوظيفي للعامل، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أجل التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، ووجه العمال ببذل المزيد من الجهود.