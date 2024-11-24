شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 تظهر لأول مرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - أعلنت شركة شيري الصينية عن طرازها الجديد شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025، وتنتمي تيجو 8 برو ماكس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصرى وجذاب .

- محرك شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

تحصل سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 354 حصان، وعزم دوران 390 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي المتواصل للعجلات AWD، وبها خزان وقود سعة 57 لتر ، وتحتاج إلى 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أبعاد شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

تأتى سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025 بطول 4720 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2710 مم ن وبها صندوق خلفي سعة 479 لتر .

- مواصفات شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

زودت سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، زوج من الشاشات أمام نظر السائق مقاس 24.6 بوصه، وبها إضاءة محيطية متعددة الألوان، ونظام Pure Air لتنقية الهواء داخل المقصورة، وبها نظام صوتي من سوني مكون من 10 سماعات، وبها شاحن لاسلكي للهاتف الذكي 50 واط، وبها سقف بانوراما .

بالإضافة إلى ان سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025 تمتلك أيضا، 6 وسائد هوائية، وبها 3 صفوف من كراسي الركاب، وبها شبك أمامي لامع يتضمن تشكيلات ألماسية يتوسطها شعار شيري يضيء في الليل، وبها أضواء LED متفاعلة بتصميم عصري وأنيق، وجنوط مقاس 19 بوصه، وتوجد أضواء متصلة مع بعض على طول عرض السيارة، و 4 مخارج للعادم، وبها جناح خلفي على السقف.