نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فشله.. ليفربول يندم ويفكر في إعارة لاعبه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفكر مسؤولو نادي ليفربول، في إعارة أحد لاعبي الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل 2025.

ليفربول يريد إعارة كييزا

أفاد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي بإن نادي ليفربول يتجه لإعارة لاعبه الجديد فيديريكو كييزا المنضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من يوفنتوس.

وذكر الموقع الإيطالي إن ليفربول ينوي إعارة كييزا إلى أحد الأندية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لعدم الحاجة لخدماته بالوقت الحالي.

ويرى مسؤولو ليفربول إن التوقيع مع كييزا من الأساس كان أمرًا خاطئًا، وهناك اتجاه لرحيله بشكل جدي.

ولفت الموقع الإيطالي إلى إن أندية روما وميلان والإنتر مهتمين بالحصول على خدمات كييزا حال رحيله عن ليفربول في يناير المقبل.