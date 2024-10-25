العالم اليوم - موتسيبي يترشح لولاية ثانية على رأس "الكاف"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - قرّر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم رجل الأعمال باتريس موتسيبي الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقرر إقامتها في مارس 2025.

ووفقا لبيان مقتضب ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، فقد جاء ترشح موتسيبي "بناء على طلبات من عدد كبير من رؤساء الاتحادات الوطنية ورؤساء الاتحادات الإقليمية، فقد وافق رئيس الاتحاد الأفريقي الدكتور باتريس موتسيبي على الترشح أخيرا لولاية أخرى".

وكان الاتحاد الأفريقي زكى موتسيبي رئيسا في مارس 2021 خلفا للملغاشي أحمد أحمد.

وخلال الجمعية العمومية المقبلة، سيتم ملء المراكز التالية: رئيس الاتحاد، أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي أفريقيا في مجلس الفيفا.

وتنتهي ولاية موتسيبي في مارس 2025، كما تنتهي ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية الجيبوتي سليمان وابيري (النائب الثالث للرئيس)، والكاميروني سيدو نغويا (النائب الرابع للرئيس) والقمرية كنيزات إبراهيم (النائبة الخامسة للرئيس)، بالإضافة للتونسي وديع الجريء، والليبيري مصطفى راجي، والنيجري جبريلا حميدو، والسيشيلي الفيس شيتي، والبوتسواني ماكلين كورتيز.

وتنتهي أيضا ولاية أعضاء كاف في مجلس الفيفا وهم المصري هاني أبو ريدة والمغربي فوزي لقجع والبنيني مارتن تشاكوس والمالي مامادو توريه والنيجيري أماجو بينيك والسيراليونية عائشة يوهانسن.

وكان موتسيبي قد تجنّب الشهر الماضي الإجابة على سؤال عما إذا كان سيترشح مجددا خلال زيارة عمل للتحقق من استعدادات كينيا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية للاعبين للمحليين وكأس الأمم الأفريقية 2027.