نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 4 غيابات تضرب ريال مدريد أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفقد فريق ريال مدريد، جهود 4 لاعبين مؤثرين ضد برشلونة في كلاسيكو الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستقبل فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في تمام الساعة العاشرة مساء السبت 26 أكتوبر.

غيابات ريال مدريد ضد برشلونة

يغيب عن ريال مدريد في مواجهة برشلونة المرتقبة، كلًا من؛ الحارس تيبو كورتوا والظهير الأيمن داني كارفاخال والمدافع النمساوي دافيد ألابا والمهاجم البرازيلي رودريجو.

وتأتي غيابات ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو بسبب معاناة هؤلاء اللاعبين من إصابات مختلفة.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات مقابل هزيمة واحدة في أول 10 جولات من المسابقة.

ويتواجد فريق ريال مدريد، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات.