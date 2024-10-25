نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يحقق فينيسيوس حلم الكرة الذهبية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بفضل أدائه الرائع مع ريال مدريد، بات البرازيلي فينيسيوس جونيور، أبرز المرشحين للفوز لأول مرة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي تعلن يوم الإثنين المقبل في باريس.

هل يحقق فينيسيوس حلم الكرة الذهبية؟

وسجل فينيسيوس 24 هدفًا ولعب 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة وكان عنصرًا مهمًا في تعزيز ريال مدريد رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 وحصد لقب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

وهز اللاعب البرازيلي البالغ عمره 24 عامًا الشباك في نهائي دوري الأبطال واختير أفضل لاعب في المسابقة.

وترجح التوقعات كفة فينيسيوس جونيور على حساب رودري لاعب وسط إسبانيا ومانشستر سيتي والإنجليزي جود بلينغهام.

ويسعى فينيسيوس لأن يصبح أول برازيلي منذ كاكا 2007 يفوز بالجائزة وثالث لاعب ينتزعها من قبضتي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منذ 2008.



وهذه المرة الأولى منذ 2003 التي يغيب فيها ميسي وكريستيانو في قائمة المرشحين.

وكان البرتغالي رونالدو، الذي فاز بالجائزة 5 مرات، قد غاب عن الترشيحات العام الماضي أيضًا بعد انتقاله إلى السعودية، ولم يكن ميسي، الذي فاز بالجائزة للمرة الثامنة وهو رقم قياسي في 2023، ضمن المرشحين رغم فوز الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا.

كما غاب لوكا مودريتش، الفائز بالجائزة في 2018، وكريم بنزيما الحاصل على التكريم في 2022، عن القائمة القصيرة لمجلة فرانس فوتبول.

ويبدو أن أقرب منافسي فينيسيوس هو رودري الذي قال عنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه "أفضل لاعب وسط في العالم".

ولعب رودري دورًا محوريا في فوز السيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، واختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 بعدما ساعد إسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة.

وفاز بيلنغهام بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما سجل 19 هدفًا في موسمه الأول الرائع وساعد إنجلترا في الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا 2024.

لكن فينيسيوس يبدو الأوفر حظًا للفوز بالجائزة بفضل تألقه في دوري الأبطال رغم الخروج المحبط من كوبا أمريكا.

وأصبح أول برازيلي يهز الشباك في نهائيين بدوري الأبطال بعدما سجل الهدف الوحيد في نهائي 2022 أمام ليفربول ومجددًا في الفوز 2-0على بروسيا دورتموند هذا العام.