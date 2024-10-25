نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إغلاق فترة القيد الصيفي للدوري الممتاز 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تم إغلاق فترة القيد الصيفي للموسم الجديد للدوري الممتاز 2024-2025 في الساعة الثانية عشرة صباح يوم السبت 26 أكتوبر.

وقد أعرب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عن امتنانه لوليد العطار، المدير التنفيذي، وحلمي مشهور، عضو المجلس، وكذلك لجنة شئون اللاعبين على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، بقيادة كريم حزين مدير إدارة شئون اللاعبين، وبدعم من شريف دري، أحمد سامي، محمود سعد، ومحمد إسماعيل.

وفيما يلي أبرز النقاط من اللائحة الجديدة للقيد:

فتح باب القيد: استمر من 31 أغسطس 2024 وحتى 25 أكتوبر 2024.

سوق الانتقالات الشتوية: سيبدأ من 1 يناير 2025 وحتى 31 يناير 2025.

عدد اللاعبين: يُسمح بقيد 30 لاعبًا للفريق الأول بالإضافة إلى 5 لاعبين مواليد 2003.

الإعارات: لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين في الموسم.

حدود الإعارة: لا يمكن إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي، أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

مدة الإعارة: لا يمكن أن تتجاوز إعارة اللاعب سنة واحدة.

اللاعبون الأجانب: يُسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز، ولكن لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة.

اللاعب الفلسطيني: لا يُحتسب ضمن العدد المسموح به من اللاعبين الأجانب.

المراحل السنية: يُسمح بقيد 3 لاعبين أجانب.

حراسة المرمى: يُمنع إشراك أي لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات.