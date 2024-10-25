العالم اليوم - غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تصاعد سحب الدخان فوق المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران المعادي شن حتى اللحظة 7 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت حارة حريك ومنطقتي الكفاءات وبرج البراجنة". وأشارت لاحقا إلى أن "الطيران المعادي شن منذ قليل غارة على منطقة الليلكي". وأفاد مراسلون لـ"فرانس برس" بسماع دوي انفجارات، بينما أظهرت لقطات فيديو سحبا من الدخان الرمادي تتصاعد فوق المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات للسكان بوجوب إخلاء حيين في برج البراجنة وحارة حريك. وجاء في التحذير: "تتواجدون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب". وأرفقت التحذيرات بخرائط تظهر مواقع المباني التي سيتم استهدافها.

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