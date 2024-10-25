نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي يطمئن على استعدادات النادي المصري لعقد الجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مساء أمس الاربعاء بجولة داخل فرع النادي ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ).

كامل أبو علي يطمئن على استعدادات النادي المصري لعقد الجمعية العمومية

وخلال الجولة التي رافق خلاله فيها رجب عبد القادر نائب رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارة النادي اطمئن سيادته على آخر استعدادات إدارة النادي لعقد الجمعية العمومية للنادي والتي تقام اليوم السبت بمقر النادي المصري الاجتماعي اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءًا.



ويأتي جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم مناقشاتها كالتالي:ــــــ

• التصديق على المحضر السابق المنعقد في 2023/12/2 م.

• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م..

• عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض خطة النشاط عن الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها.

• مايستجد من أعمال.

