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أحمد جودة - القاهرة - حصاد وأهداف مباريات أندية الصعيد بالقسم الثاني

شهدت مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني ب تسجيل 17 هدف خلال عشرة مباريات أقيموا السبت بمعدل 10 أهداف في المجموعة الأولى و7 بالمجموعة الثانية.



حصاد المجموعة الأولى

- فوز فريق الالومنيوم بقياده هشام عبد المنعم على فريق شبان قنا بقيادة مبارك كالوشا بهدفين نظيفين سجلهما محمد خلف ومحمود كمال.



- فوز فريق طهطا بقيادة محمد صديق على فريق كيما اسوان بقيادة أحمد ابو مسلم بثلاثية نظيفة عن طريق خصوصي ودانيال

بالشوط الأول وخالد فؤاد بالشوط الثاني.

- فوز فريق المدينة المنورة بقيادة اشرف عزب على فريق قوص بقيادة اسامه عز الدين بثلاثية نظيفة.



- تعادل فريق النصر للتعدين بقيادة ابو العينين شحاته مع فريق شباب سوهاج بقيادة ايمن صديق بهدف لمثله تقدم فريق سوهاج بهدف وتعادل النصر للتعدين.

- تعادل فريق الأقصر بقيادة محمد عويس مع فريق مكادي بقيادة محمود ابراهيم سلبيًا.



المجموعة الثانية

- فوز فريق اسمنت اسيوط بقيادة الاسباني جونزاليس على فريق تليفونات بني سويف بقيادة أحمد علي بهدف دون رد سجله عادل أنور.



- فوز فريق توت عنخ أمون بقيادة محمد بركات على فريق الفيوم بقيادة فؤاد سلامه بهدفين مقابل هدف.



- فوز فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج على فريق المنيا بقيادة علاء نوح بهدف أحمد رأفت.



- فوز فريق نجوم مصر بقيادة وليد جابر على فريق البداري بقيادة علاء عنتر بهدفين دون رد سجلهما محمود مرسي وأدهم خالد.



وحصل فريق بني مزار على راحة هذا الاسبوع