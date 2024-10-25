الرياضة

حصاد وأهداف مباريات أندية الصعيد بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - حصاد وأهداف مباريات أندية الصعيد بالقسم الثاني

شهدت مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني ب تسجيل 17 هدف خلال عشرة مباريات أقيموا السبت بمعدل 10 أهداف في المجموعة الأولى و7 بالمجموعة الثانية.


حصاد المجموعة الأولى

- فوز فريق الالومنيوم بقياده هشام عبد المنعم على فريق شبان قنا بقيادة مبارك كالوشا بهدفين نظيفين سجلهما محمد خلف ومحمود كمال.


- فوز فريق طهطا بقيادة محمد صديق على فريق كيما اسوان بقيادة أحمد ابو مسلم بثلاثية نظيفة عن طريق خصوصي ودانيال
بالشوط الأول وخالد فؤاد بالشوط الثاني.

- فوز فريق المدينة المنورة بقيادة اشرف عزب على فريق قوص بقيادة اسامه عز الدين بثلاثية نظيفة.


- تعادل فريق النصر للتعدين بقيادة ابو العينين شحاته مع فريق شباب سوهاج بقيادة ايمن صديق بهدف لمثله تقدم فريق سوهاج بهدف وتعادل النصر للتعدين.

 

- تعادل فريق الأقصر بقيادة محمد عويس مع فريق مكادي بقيادة محمود ابراهيم سلبيًا.


المجموعة الثانية

-  فوز فريق اسمنت اسيوط بقيادة الاسباني جونزاليس على فريق تليفونات بني سويف بقيادة أحمد علي  بهدف دون رد سجله عادل أنور.


-  فوز فريق توت عنخ أمون بقيادة محمد بركات على فريق الفيوم بقيادة فؤاد سلامه  بهدفين مقابل هدف.


-  فوز فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج على فريق المنيا بقيادة علاء نوح  بهدف أحمد رأفت.


- فوز فريق نجوم مصر بقيادة وليد جابر على فريق البداري بقيادة علاء عنتر بهدفين دون رد سجلهما محمود مرسي وأدهم خالد.


وحصل فريق بني مزار على راحة هذا الاسبوع

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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