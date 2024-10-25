أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب جنوب سيناء

قرر مجلس إدارة نادي جنوب سيناء برئاسة عوده حسين قبول إعتذار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سعيد عبد العزيز، وذلك بعد التعادل الذي حققه الفريق مؤخرا أمام نظيره الشمس سلبيا.

كما رفض مجلس إدارة النادي السيناوي الإعتذار المقدم من شريف شعبان مدير الكرة بالفريق، ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن المدير الفني الجديد.

ويذكر أن جنوب سيناء قد حصد خلال 3 جولات تعادلين فقط، ويلعب منافسات الموسم الحالي بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني ب والتي تضم فرق النصر، الشمس، العبور، نجمة سيناء، الشرقية، جنوب سيناء، المستقبل سبورت، بورفؤاد، 6 أكتوبر، والمريخ .