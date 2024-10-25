نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: روسيا لا تزال تزود أوروبا بالغاز ولكن العقد سينتهى في ديسمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن روسيا لا تزال تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا، لكن العقد ينتهي في ديسمبر من هذا العام، مشيرا إلى أن موسكو لا تمنع إمدادات الغاز.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين عبر قناة "روسيا 24 " التلفزيونية: "من أجل مواصلة الإمدادات، يجب توقيع عقد جديد، وكان من المفترض أن تبدأ عمليات حجز السعة لهذا الغرض في يوليو من هذا العام".

وشدد على أن "هناك عدة طرق يمكن من خلالها إمداد المستهلكين الأوروبيين بالغاز الروسي، ونحن لا نرفض هذه الإمدادات"، مضيفا: "حتى الآن، على حد علمي، لم يبذل الجانب الأوكراني أي جهود لمواصلة هذا العمل".

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا ترفض إمدادات الغاز، حتى عبر الطريق الأوكراني.

وقال: "من الواضح أن أوكرانيا لن تفعل ذلك. علاوة على ذلك، فقد كرروا مرة أخرى موقفهم مؤخرا، وهو أن شركات الغاز الأوكرانية لن تمدد أو تبرم عقود عبور جديدة مع الجانب الروسي، وهذا يعني أنها ستغلق هذا الطريق".

وأضاف بوتين: "هناك طريقان عبر أراضي أوكرانيا. أحدهما هو سخرانوفكا، وقد تم إغلاقه منذ فترة طويلة من قبل الجانب الأوكراني. ولكن لا يزال التوريد الآن عبر الخط الثاني، حيث سودجا، مستمرا".