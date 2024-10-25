نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: لا تأكيدات حول رفض كييف زيارة غوتيريش بعد حضوره قمة "بريكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة لا تستطيع تأكيد المعلومات حول رفض كييف إمكانية زيارة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا بعد حضوره قمة "بريكس".

وقال تعليقا على منشورات ذات صلة في وسائل الإعلام: "ليس لدي تأكيد لذلك"، مضيفا: "على حد علمي، كنا نعمل مع المسؤولين الأوكرانيين في الأيام الأخيرة، في محاولة لتحديد توقيت للزيارة مقبول للطرفين".

وبحسب حق، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ناقش بالفعل فكرة الذهاب إلى أوكرانيا" في اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي الشهر الماضي.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمين العام: "نحن نعمل على تحديد مواعيد مقبولة للطرفين لمثل هذه الزيارة".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "آر بي كا الأوكرانية" نقلا عن مصدر في مكتب زيلينسكي، رفض كييف تنظيم زيارة غوتيريش لأوكرانيا بعد حضوره قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.

وقد عقدت القمة السادسة عشر لقادة دول "بريكس" في مدينة قازان الروسية من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتعرض غوتيريش لانتقادات غربية انعكست في بيان وزارة الخارجية الأوكرانية التي أعربت عن "شعورها بالإهانة" من جانبه لمشاركته في قمة "بريكس" في روسيا، واصفة اختياره بأنه "خاطئ ويقوض سمعة الأمم المتحدة".

كما تم إدراج غوتيريش في موقع "صانع السلام" النازي الأوكراني الذي تم إنشاؤه عام 2014 لتحديد ونشر البيانات الشخصية لكل من يهدد الأمن القومي الأوكراني، ويدعو للاقتصاص منه.