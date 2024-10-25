نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تذكرتي تعلن إرشادات مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت شركة "تذكرتي" بيانًا خاصًا لتوضيح إرشادات مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال، حيث دعت فيه الجماهير إلى التواجد عند بوابات الاستاد في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لضمان سهولة الدخول وتجنب أي تأخير. وشددت الشركة على عدم السماح بالدخول بأي تذكرة غير مطابقة لبطاقة FAN ID الصادرة عن تذكرتي.

إرشادات حضور مباراة الأهلي والعين

وجاءت إرشادات حضور مباراة الأهلي والعين كالتالي:

الإلتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة ٢ ظهرًا لتسهيل عملية دخول الستاد.

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي FAN ID الخاصة بك.

لن يسمح بدخول حاملي الدعوات دون بطاقة تذكرتي FAN ID لموسم ٢٠٢٤-٠٢٠٢٥

عدم التواجد في محيط الاستاد دون التذكرة وتذكرتي FAN ID الخاصة بك.

إرتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

إلتزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

لايمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.

إرشادات مباراة الأهلي والعين الإماراتي

تحضيرات النادي الأهلي لمباراة العين الإماراتي

وفي سياق متصل، حدد النادي الأهلي الثامنة مساء يوم الاثنين المقبل موعدًا لأداء فريق العين الإماراتي مرانه الأخير على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الفريقين في بطولة إنتركونتيننتال التي ستقام يوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً.

ويتخذ الأهلي جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال بعثة العين الإماراتي، ويحرص النادي على توفير كافة سبل الراحة للضيوف الإماراتيين، تعزيزًا للعلاقات المميزة التي تجمع الناديين والبلدين. وشملت الترتيبات تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسئولين من نادي العين، بالإضافة إلى المقاعد الخاصة بأعضاء مجلس إدارة النادي الضيف في المقصورة الشرفية.