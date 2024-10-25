نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي أمام تحدي معادلة رقم جوارديولا في الكلاسيكو لتعزيز صدارة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لدخول مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة برغبة قوية في تحقيق فوزه الخامس على التوالي أمام الغريم الكتالوني.

وهو إنجاز يطمح لتحقيقه خلال اللقاء المنتظر غدًا السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أنشيلوتي يأمل في معادلة الرقم التاريخي لمدرب مانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا، الذي حقق خمسة انتصارات متتالية على ريال مدريد في الفترة بين عامي 2008 و2010، حين كان مدربًا لبرشلونة.

وتعد هذه المباراة حاسمة بالنسبة لريال مدريد، إذ يسعى الفريق الملكي لتعزيز مركزه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما سيكون أنشيلوتي أمام اختبار جديد يسعى من خلاله لتعزيز سجله في الكلاسيكو ووضع بصمته كأحد أبرز المدربين في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة.