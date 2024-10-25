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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية في إفتتاح بمجموعة الجيزة بالقسم الثالث
تفتتح السبت في الثالثة والنصف عصرًا منافسات الجولة الأولى لدورى القسم الثالث للمجموعة الخامسة لأندية الجيزة والتى تنظمها منطقة الجيزة لكرة القدم بقيادة ماهر عبد العظيم المدير التنفيذي وسمير جوده رئيس لجنة المسابقات بالقسم الثالث وصالح عبد الحميد مقرر اللجنة.
1- أورانج مع إمبابة
يشهد نادي أسكو لقاء فريق اورانج بقيادة تامر عبد الخالق مع فريق أمبابة بقيادة موسى عباس.
2- حلوان العام مع الإعلاميين
يستضيف ملعب نادي أسمنت حلوان لقاء فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشري فريق الإعلاميين بقيادة أشرف ابو رجيلة.
3- أطفيح مع الصيد
على ملعب نزله الأشطر يلتقي فريق أطفيح بقيادة هيثم هاشم مع فريق الصيد بقيادة طارق حسن.
4- بشتيل مع المعادي
على ملعب نادي بشتيل يواجه فريق بشتيل بقيادة ياسر راشد فريق المعادي بقيادة شادي جميل.
5- حدائق الاهرام مع أوسيم
على ملعب الحدائق يستقبل فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر فريق اوسيم بقيادة حسام الشافعي.
6- منشيه ناصر مع كرداسة
على ملعب منشيه ناصر يلعب فريق منشيه ناصر بقيادة سيد غريب مع فريق كرداسة بقيادة تامر فراج.
7- الو النمرس مع شبرامنت
على ملعب ابو النمرس يستقبل فريق ابو النمرس نظيره نادي شبرامنت.
- وحقق فريق كاسكادا بقيادة جمال حواش الفوز على ضيفه الطائرات بثلاثيه نظيفه في إفتتاحية الجوله الأولي وسجل الأهداف حسين سمير ومحمد عبدالجليل والحر.