نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسائر في الاتحاد السعودي بسبب مانشيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت وسائل إعلام إيطالية الضوء على تكبد خزينة الاتحاد السعودي لكرة القدم مبلغًا كبيرًا عقب إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني من تدريب المنتخب الأول.

مانشيني يحصل على 20 مليون يورو مقابل رحيله عن منتخب السعودية

أكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن مانشيني سيحصل على مبلغ تبلغ قيمته 20 مليون يورو مقابل فسخ عقده مع الاتحاد السعودي.

وأوضح نيكولو شيرا أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي تواصل مع مانشيني المدير الفني للمنتخب من أجل اتفاق مشترك يتضمن انتهاء العقد بينهما بشكل رسمي.

وأشار شيرا إلى أن اتحاد الكرة السعودي توجه أثناء بيانه الرسمي أمس بالشكر إلى مانشيني على الفترة التي قضاها في قيادة المنتخب السعودي.

وأفاد اتحاد كرة القدم السعودي بأن اسم مدرب المنتخب المقبل سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد معه بصفة نهائية ورسمية.

يذكر أن إقالة مانشيني جاءت بعد الخسارة من اليابان ثم التعادل مع البحرين على ملعبه في جدة بمباراتي الجولة الثالثة والرابعة من مرحلة المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2025.

