نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة ليفربول وميلان.. منافسة أوروبية شرسة على صفقة عمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتزايد حدة المنافسة على نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، في ظل تألقه البارز مع النادي الألماني خلال الموسم الحالي.

تألق عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

يُظهر مرموش أداءً متميزًا سواء في الدوري الألماني أو في البطولات الأوروبية، حيث تمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 أهداف أخرى في 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

صدارة مرموش في الدوري الألماني

في سياق الأداء المذهل، يتصدر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 9 أهداف، متفوقًا بفارق هدف واحد فقط عن نجم بايرن ميونخ، هاري كين.

اهتمام الأندية الإنجليزية والعروض المحتملة

أشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أن عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عامًا، يحظى باهتمام كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذ يراقب أندية كبرى مثل ليفربول وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، أداءه عن كثب في الأسابيع الأخيرة.

المراقبة من أندية أوروبية مرموقة

لا يقتصر اهتمام الأندية على الدوري الإنجليزي فقط، بل يتواجد مرموش أيضًا على رادار العديد من الأندية الأوروبية العريقة، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، وميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، الذين تابعوا تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

توجهات آينتراخت فرانكفورت المستقبلية

في ظل هذه الأضواء الساطعة، يسعى نادي آينتراخت فرانكفورت إلى تمديد عقد مرموش، الذي ينتهي في صيف 2027. ويُذكر أن القيمة السوقية للاعب حاليًا تبلغ نحو 50 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس مكانته المتزايدة في عالم كرة القدم.